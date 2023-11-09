عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة يخترق مستوى 24 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

اخترق مؤشر البورصة المصرية مستوى 24 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه بمستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

 

واستهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.
 

تفاصيل تخطي مؤشر إيجي إكس 30 لـ 20 ألف نقطة لأول مرة.. عضو البورصة يوضح

البورصة تربح 6 مليارات جنيه ومؤشر إيجي إكس 30 يحقق قفزة تاريخية

الرقابة المالية: سوق رأس المال تعزز قدرات الشركات العائلية لتطوير أعمالها   

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 24013 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 29200 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 10242 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4673 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 6936 نقطة.

مؤشر البورصة المصرية ايجى أكس 30 إيجي إكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 30 محدد الأوزان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 رسميا.. مستندات

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

ترشيحاتنا

لمن أصابه الحسد في الرزق.. أمين الفتوى ينصح بهذه الطريقة

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

بالتحكيم.. تعليق مفاجئ من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على بيراميدز

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن دخول 106 شحنات مساعدات إلى غزة في يوم

وصول طائرة مساعدات قطرية إلي مطار العريش لإغاثة أهالي غزة

مسئول صيني: بكين والقاهرة نجحتا في دفع التكامل بين الحزام والطريق ورؤية 2030


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

انقرض منذ 40 ألف عام.. كيف كان شكل إنسان نياندرتال الوسيم؟ شاهد بالصور

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ