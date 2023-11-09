مؤشر البورصة يخترق مستوى 24 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه

اخترق مؤشر البورصة المصرية مستوى 24 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه بمستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

واستهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.





وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 24013 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 29200 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 10242 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4673 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 6936 نقطة.