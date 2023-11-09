أمهات مصر: إلحاق طالب ابتدائي بجامعة دمياط دليل على رعاية الدولة للنابغين

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بقرار الحكومة بإلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي، للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي.



وأكدت “أحمد”، في بيان لها، أن هذا دليل على انحياز الدولة للنابغين وحرصها على تشجيعهم ودعمهم وتطوير قدراتهم ، مما يساهم في تحفيز الإبداع والابتكار وخلق جيل واعي متطور وعالي المستوى في مختلف المجالات، مما يسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي، وبالتالي يعزز دور الدولة في المنافسة العالمية.

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، الشكر والتقدير والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي اهتمامه وحرصه على رعاية النابغين والمتفوقين علمياً في مختلف المجالات، إضافة إلى المجهود المتميز التي تقوم به كلا من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي في دعم وتبني الموهوبين.

وكان قد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب/ يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

يأتي ذلك انحيازاً من جانب الدولة للنابغين، وبناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الرعاية الكاملة لهم.

نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

كما قرر المجلس عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح في المكانة العلمية التي يستحقها.

وتأتي هذه الموافقة بعد دراسة الالتماس المقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب الفائقين، وتحفيزاً لذوي المهارات والقدرات الخاصة، وذلك في ضوء جُهود الدولة لتبني النابغين، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي.

تأهيل الطالب الموهوب لخوض الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل

وأجرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اختبار قدرات دوليا للطفل "IQ Test" تم في ضوء نتائجه تأهيل الطالب الموهوب لخوض الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل، وشمل ذلك اختبار المواد العلمية " STEM" من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وتفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية لمدة ٤ ساعات، وحقق فيها الطفل نجاحاً فائقاً يضعه بين أفضل ١٠٪ من المتقدمين لاختبارات القبول.

كما خضع الطالب لاختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين وحصل فيه على مستوى ممتاز، يؤهله للدراسة بالجامعة، دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية، واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح أيضاً، ليكون الطفل قد اجتاز امتحان القبول بجامعة زويل بتفوق.

ملف رعاية النابغين

ويحظى ملف رعاية النابغين باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال الحرص على دعم الشباب المتفوق علمياً في مختلف المجالات، وتكريمهم في كل محفل، كما تم إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويل ورعاية أفكارهم وترجمتها لمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

منح و برنامج رعاية النابغين و المبتكرين

و على جانب آخر .. صرح الدكتور محمود عبد ربه رئيس مدينة زويل لصدي البلد حول تفاصيل منح و برنامج رعاية النابغين و المبتكرين ، انه يتم دعم الطلاب المتقدمين لمنح رعاية النابغين و المبتكرين مناصفة بين مدينة زويل للعلوم و بين صندوق رعاية المبتكرين بوزارة التعليم العالي .

و حول تفاصيل المنح المقدمة سنويا من الصنوق و مدينة زويل اوضح ان المنح المقدمة تكون في تخصصات الهندسة و العلوم و يتم تقديم حوالي ٥ منح سنويا للطلاب النابغين .

و تابع انه يتم التقدم لهذه المنح عن طريق تقدم الطالب و اسرته بطلب الالتحاق بمنح صندوق رعاية المبتكرين في احدي التخصصات و الخضوع لاختبارات القبول المقررة من الصندوق و جامعة زويل و يتم اختيار المقبولين من قبل صندوق رعاية المبتكرين بوزارة التعليم العالي

و كشف رئيس مدينة زويل لصدي البلد اختبارت القبول بالمنح الخاصة برعاية النابغين بمدينة زويل حيث تشمل اختبارات " الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات ، التفكير النقدي "