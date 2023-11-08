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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدينة زويل للعلوم تكشف تفصيل المنح الخاصة برعاية النابغين و المبتكرين

مدينة زويل
مدينة زويل

‎وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب/ يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

 

‎كما قرر المجلس عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح في المكانة العلمية التي يستحقها.


و قد صرح الدكتور  محمود عبد ربه رئيس مدينة زويل لصدي البلد حول تفاصيل المنح و برنامج رعاية النابغين و المبتكرين  ، انه يتم دعم الطلاب المتقدمين لمنح رعاية النابغين و المبتكرين مناصفة بين مدينة زويل للعلوم و بين  صندوق رعاية المبتكرين بوزارة التعليم العالي .

و حول تفاصيل المنح المقدمة سنويا  من الصنوق و مدينة زويل اوضح ان المنح المقدمة تكون في تخصصات  الهندسة و العلوم  و يتم تقديم حوالي ٥ منح سنويا للطلاب النابغين .

و تابع انه يتم التقدم لهذه  المنح  عن طريق تقدم الطالب و اسرته بطلب الالتحاق بمنح صندوق رعاية المبتكرين في احدي التخصصات و الخضوع لاختبارات القبول المقررة من الصندوق و جامعة زويل و يتم اختيار المقبولين من قبل صندوق رعاية المبتكرين بوزارة التعليم العالي

و كشف رئيس مدينة زويل لصدي البلد  اختبارت القبول  بالمنح الخاصة برعاية النابغين بمدينة زويل حيث تشمل اختبارات " الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات ، التفكير النقدي "

ويحظى ملف رعاية النابغين باهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال الحرص على دعم الشباب المتفوق علمياً في مختلف المجالات، وتكريمهم في كل محفل، كما تم إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويل ورعاية أفكارهم وترجمتها لمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

و تاتي مو افقة مجلس الوزراء  على إلحاق الطالب/ يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك ، انحيازاً من جانب الدولة للنابغين، وبناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الرعاية الكاملة لهم.

‎وتأتي هذه الموافقة بعد دراسة الالتماس المقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب الفائقين، وتحفيزاً لذوي المهارات والقدرات الخاصة، وذلك في ضوء جُهود الدولة لتبني النابغين، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي.

Jobs Education اختبارات القبول التربية والتعليم التعليم العالي والبحث العلمي مدينة زويل للعلوم

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