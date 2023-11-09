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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئول بالاتحاد الأفريقي: إطلاق قمة التجارة من مصر فرصة لدعم القارة السمراء

السفير ألبرت موشانغا
السفير ألبرت موشانغا

قال السفير ألبرت موشانغا، نائب مفوض الاتحاد الأفريقي لشئون الاقتصاد والصناعة والسياحة ، إن انطلاق المعرض اليوم يأتي لتيسير حركة انتقال البضائع من إلي القارة السمراء وفتح آفاق جديدة للصناعات الخلاقة بما يدعم الدول الأفريقية.
وأعلن توقيع اتفاقية مع كينيا في مجال إنتاج وصناعة الأفلام لدعم توثيق الثقافة الأفريقية وهو ما يعد استثمارا كبيرا وأكثر أهمية للاقتصاد الافريقي .

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وأوضح أن الصناعات الأفريقية تعد جسرا لوحدة البلدان الإفريقية وتحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية وإعادة هيكلة الموارد .
وطالب بالعمل علي تفعيل التأشيرة الموحدة للدول الأفريقية و تيسير حرية انتقال الأفراد والبضائع داخل الدول السمراء .
وتوقع أن تساعد فعاليات المؤتمر في توفير حصيلة تبلغ 3 مليارات دولار.

السفير البرتو موتشانج نائب مفوض الاتحاد الافريقي لشئون الاقتصاد والصناعة السياحة حركة انتقال البضائع كينيا

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