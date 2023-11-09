محمود فوزى: مصر مؤهلة لاستقبال الاستثمار المحلي والأجنبي

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن هناك تحديات اقتصادية، ولكن الصورة الحقيقية هي أين كنا، وأين أصبحنا، وهل ما نعاني منه نحن فقط أم العالم بالكامل.

وأضاف المستشار محمود فوزى خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن مصر مؤهلة لبنية اقتصادية قوية، وذلك بعد ما حدث في البنية التحتية.

وأشار إلي أن مصر مؤهلة لـ استقبال الاستثمار المحلي، والأجنبي، وأنه تم معرفة المشكلات التي نعاني منها.

ولفت إلي أن تقليل الواردات وزيادة الصادرات، والعمل والصناعة، هو الحل لجميع المشكلات، وأن المرحلة المقبلة ستكون اقتصادية، ودعم للاستثمار.