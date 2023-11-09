نائب رئيس أفريكسيم بنك: 5 مليارات دولار مفقودة من الاستثمارات الإبداعية بأفريقيا

أكدت كانايو العواني، نائب رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك"، أن القارة الأفريقية لا تزال تعاني من عدم القدرة على استغلال القوى الناعمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والتي توفر ملايين الدولارات سنويا.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية بفعاليات القمة السنوية الثالثة للتجارة الأفريقية IATF2023، والذي تستضيفه مصر في دورته الثالثة بحضور الدكتور بنديكت أورما، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسيم بنك” وممثلي الاتحاد الأفريقي.

وقالت إن هناك أكثر من 5 مليارات دولار مفقودة يمكن استخدامها في الصناعات الخلاقة، موضحة أن استفادة القارة الأفريقية منها لا تتخطى 1%، وبالتالي يمكنها توفير ما لا يقل عن 20 مليون فرصة عمل سنويا.



وتوقعت “العواني” أن إجمالي العوائد المتوقعة من الاستثمارات في الصناعات الإبداعية الخلاقة قد يصل إلى 15.5 مليار دولار، وهي مرشحة للنمو بنحو 42% تتضمن صناعة المحتوى والتسويق الرقمي والصناعات الترفيهية والإبداعية.

وأضافت أن حجم نمو الاستثمارات في أفريقيا بلغ 92 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن تبلغ 320 مليارا في الفترات المقبلة.

وذكرت أنه ينبغي تبني سياسات التصنيع الموحد في القارة الأفريقية لمواجهة التحديات وإتاحة التمويل لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسد الفجوات في التواصل الرقمي، وتطوير مشروعات البنية التحتية ومعالجة مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص على مستوى القارة السمراء.

وكشفت عن اعتزام البنك إطلاق صندوق لدعم الاستثمار في مجال الصناعات الإبداعية، خصوصا الموسيقى والفنون، بحلول عام 2024.