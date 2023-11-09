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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد قليل.. انطلاق النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الأفريقية بحضور رئيس الوزراء

صدى البلد

تنطلق بعد  قليل فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الافريقية، والذى يعقد فى الفترة من ٩ إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ بأرض مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، وينظمه البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد " افريكسيم بنك" بالتعاون مع مفوضيه الاتحاد الأفريقى وأمانة  اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.


ويفتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريسكيم بنك" ، فعاليات المؤتمر والمعرض بحضور كلا من المهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة و الدكتور محمد معيط، وزير المالية و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.


ويمتد المعرض على مدار 7 أيام ، ويضم مشاركين من ٥٧ دولة، من مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التى تتميز بها الدول الأفريقية وتتمتع فيها بمزايا تنافسية وقدرة على التصدير وفتح اسواق جديدة.
 

ويستهدف معرض التجارة البينية الأفريقية، أن يكون منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، بما يسمح بتسهيل عقد  صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة وتحفيز التكامل التجاري والاقتصادي الاقليمي.
 
ويستهدف البنك تسهيل صفقات للتجارة والاستثمارات البينية الإفريقية خلال المعرض بقيمة 45 مليار دولار. 

وقالت نائب رئيس أفريكسم بنك كانايو أواني، إن الحكومة المصرية رحبت باحتضان هذه النسخة من المعرض، الذي يعقد بمركز المنارة للمؤتمرات، وأشادت بمدى الالتزام الذي أظهرته الحكومة المصرية بعمل كل ما في وسعها للتأكد من نجاح هذا المعرض، ومن نفعه للشعب المصري.

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