الجامعة العربية : قمة الرياض ستخرج بموقف عربي صلب لدعم الحقوق الفلسطينية

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، القمة العربية الطارئة التي سيتم عقدها السبت القادم بالعاصمة السعودية الرياض، ستخرج بـموقف عربي صلب لدعم الحقوق الفلسطينية وإيصال رسالة عربية - فلسطينية للعالم تؤكد محورية الحل السياسي للقضية.

وأضاف زكي في تصريحات له اليوم، أن الجامعة العربية سوف تنشئ آلية لرصد جرائم الإبادة الإسرائيلية ومتابعتها قانونيًا، مؤكدا أن كل أحاديث حقوق الإنسان وإحترامها تلاشت عند الحديث عن الإنسان الفلسطيني .. بينما إتسم الموقف الأمريكي تحديدا بعدم الإيجابية والتحامل على الحقوق الفلسطينية

وأوضح السفير حسام زكي، أن الجامعة العربية بإعتبارها منظمة سياسية في المقام الأول تناولت كل الأبعاد السياسية والدبلوماسية لأزمة غزة.