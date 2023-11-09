بعد صواريخ القسام .. دوي صافرات الإنذار في أشدود ومستوطنات غلاف غزة

سُمع دوي صافرات الإنذار في بلدة أشدود ومستوطنات غلاف غزة، اليوم الخميس.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة أشدود شمالي قطاع غزة، ومستوطنات الغلاف.

وأكدت كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أنها قامت بقصف مدينة أشدود برشقة صاروخية.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لـ حركة حماس، اليوم الخميس، أنها دمرت دبابة إسرائيلية في منطقة التوام بقذيفة الياسين 105.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام، إنها دمرت أيضا دبابة إسرائيلية في شمال الشيخ رضوان بقذيفة الياسين 105.

وأضافت كتائب القسام، أنه تم تدمير 3 آليات وجرافة إسرائيلية على أطراف مخيم الشاطئ بقذائف الياسين 105 أيضا.