عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقذائف الهاون.. كتائب القسام تدك قوت الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن كتائب القسام دكت قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون.

ومنذ قليل، أكد القيادي في حماس أسامة حمدان، أن الكلمات تعجز عن وصف الصمود الأسطوري في غزة، مضيفا “نقول لشعبنا الفلسطيني إن مقاومتكم وحركتكم لن تخذلكم وستواصل الدفاع عنكم”، جاء ذلك في مؤتمر صحفي لحركة "حماس" في بيروت.

وقال “حمدان”، “العدو يتلقى ضربات موجعة لم يتوقعها في أسوأ كوابيسه.. وجيش الاحتلال عاجز عن التقدم ويراوح في نفس الأماكن التي دخلها منذ البداية”.

وتابع القيادي في حماس أسامة حمدان: أبطال المقاومة ثابتون ويخرجون للعدو من فوق الأرض ومن تحتها.. والمقاومون معنوياتهم عالية وهم واثقون من هزيمة العدو.

وأردف: المقاومة قتلت اليوم في غزة ضابطًا برتبة كولونيل من وحدة "شلداغ".. والخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه.

وواصل : نجدد دعوتنا للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لإرسال وفود لتزور كل المستشفيات لتأكيد كذب المزاعم "الإسرائيلية".. ونقول لبايدن والغرب التوقف عن التفكير بمستقبل غزة.

واكمل : نتنياهو يعطل العرض الذي قدمناه للإفراج عن بعض الرهائن، ونقول له إن مقاومتنا ستجبرك على دفع الثمن مقابل الإفراج عن الأسرى لدى حماس.

وأتم : الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية كاملة عن المجازر التي ترتكب في قطاع غزة بعد الضوء الأخضر المقدم للاحتلال.

الصحة العالمية حركة حماس جيش الاحتلال فلسطين قوات العدو قطاع غزة منظمة الصحة العالمية وسائل إعلام فلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خبراء وضباط كبار بأمريكا يفضحون تورط بايدن في حرب إبادة غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

ترشيحاتنا

خطابات لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 .. تفاصيل

مـ جزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستشفى ناصر

الهيئة الوطنية تكشف موعد إعلان أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية وبدء حملاتهم

مصر تواجه المخططات الإسرائيلية في سيناء .. وتجري اتصالات من أجل هدنة إنسانية في قطاع غزة

بقذائف الهاون.. كتائب القسام تدك قوت الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة

بعد قليل.. 12 سيارة إسعاف كويتية تعبر إلى غزة من معبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 15 سنة صبرا.. أب فلسطيني يبكي أمام جثمان طفله الشهيد بغزة

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

فيديو

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ