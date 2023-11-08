بقذائف الهاون.. كتائب القسام تدك قوت الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن كتائب القسام دكت قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون.

ومنذ قليل، أكد القيادي في حماس أسامة حمدان، أن الكلمات تعجز عن وصف الصمود الأسطوري في غزة، مضيفا “نقول لشعبنا الفلسطيني إن مقاومتكم وحركتكم لن تخذلكم وستواصل الدفاع عنكم”، جاء ذلك في مؤتمر صحفي لحركة "حماس" في بيروت.

وقال “حمدان”، “العدو يتلقى ضربات موجعة لم يتوقعها في أسوأ كوابيسه.. وجيش الاحتلال عاجز عن التقدم ويراوح في نفس الأماكن التي دخلها منذ البداية”.

وتابع القيادي في حماس أسامة حمدان: أبطال المقاومة ثابتون ويخرجون للعدو من فوق الأرض ومن تحتها.. والمقاومون معنوياتهم عالية وهم واثقون من هزيمة العدو.

وأردف: المقاومة قتلت اليوم في غزة ضابطًا برتبة كولونيل من وحدة "شلداغ".. والخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه.

وواصل : نجدد دعوتنا للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لإرسال وفود لتزور كل المستشفيات لتأكيد كذب المزاعم "الإسرائيلية".. ونقول لبايدن والغرب التوقف عن التفكير بمستقبل غزة.

واكمل : نتنياهو يعطل العرض الذي قدمناه للإفراج عن بعض الرهائن، ونقول له إن مقاومتنا ستجبرك على دفع الثمن مقابل الإفراج عن الأسرى لدى حماس.

وأتم : الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية كاملة عن المجازر التي ترتكب في قطاع غزة بعد الضوء الأخضر المقدم للاحتلال.