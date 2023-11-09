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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل زيارة وفد من حركة حماس للقاهرة.. مصطفى بكري يوضح

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن وفدا من حركة حماس زار القاهرة اليوم، مشيرا إلى أن اتصالات القيادة المصرية مع الجهات الفلسطينية من أجل الوصول لهدنة للبدء لحل مشكلة الرهائن وتبادل الأسرى، وإيجاد حل عاجل من أجل تقديم المساعدات.

 

بعد وصول الوفد الثلاثي اليوم، جرى مناقشة تطورات الوضع الراهن في غزة، وإعلان الحركة عن استعداداتها للإفراج عن الرهائن من كبار السن  والنساء في مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

 

الأنباء الواردة من واشنطن أكدت أن إسرائيل وافقت على هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات يوميا، وهو ما قابلته حركة حماس بالرفض.

 

مناقشة المبادرة المصرية القطرية

زيارة أمير قطر للقاهرة غدا سوف يناقش أمير قطر مع الرئيس السيسي أخر التطورات الراهنة للوضع في قطاع غزة، ومناقشة المبادرة المصرية القطرية المطروحة.

مصطفى بكري حركة حماس القيادة المصرية الجهات الفلسطينية

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