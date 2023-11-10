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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دعوى خلع.. صائد الفتيات أمام محكمة الأسرة: النساء خائنات

«النساء خائنات»..
«النساء خائنات».. صائد الفتيات أمام محكمة الأسرة في دعوى خلع

عاش طيلة شبابه يعاكس الفتيات ويراودهن عن أنفسهن بغية الانصياع له للقاء يجمع بينهما، وكانت تلك الفتيات تنصاع له وتذهب إلى المنزل الذي يعيش فيه على الرغم من كونه بيت عائلة حيث يسكن أخويه الاثنين المتزوجين ولديهم أولاد وبنات بخلاف سكن الأب والأم في الدور الأول من تلك العمارة.. 

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زيارات الفتيات

كثرت زيارات السيدات والفتيات له في شقته أمام أثار عائلته ضده خاصة الذين يسكنون معه في نفس العمارة وكذلك أهل الشارع الذين يقطنون به، فأجبره شقيقه الأكبر على ترك المنزل والاستقلال بحياته عنهم خاصة في حالة عدم الموافقة على ترك تلك المحرمات والمهازل التي تحدث على مرأى ومسمع من الأهل والجيران..

صائد النساء 

انصاع صائد النساء إلى حديث شقيقه الأكبر وانتقل إلى شقة أخرى بالإيجار يدفعها له شقيقه الأكبر ولكنه ظل على طبيعته الأمارة بالسوء التي تقوده لفل المحرمات والمنكرات، وهذا جعله يفقد الثقة في بنات حواء جميعهن، وهو ما يؤكد رفضه الدائم للفتيات التي يعرضها عليه شقيقيه وأقاربه وأصدقائه ظنًا منه أن كل أمرأة خائنة.. 

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ولكن بعد مماطلات وتسويفات كثيرة تزوج صائد النساء وأنجب الأطفال على الرغم من أنه ينظر دائمًا إلى زوجته نظرة دونية وأن جميع النساء لا يريدن إلى تحقيق شهواتهن في المال والجنس والترفيه فكان يعاملها كالعبدة نظرًا لأنه كان مثار إعجاب الفتيات فكان يهددها بالطلاق في حالة عدم الانصياع لأوامره خاصة وأنه معشوق النساء وكانت تنصاع لطلباته مع أنه كان يكويها بكلماته اللاذعة بأن أطفالها ليسوا أطفاله ولا من صلبه..

كانت هذه العبارات التي يلقيها على مسامعها وأمام الجميع أن أولاده منها ليسوا بأولاده وأنها كبقية النساء تخون أزواجهن تحرق أعصابها لأنه يؤكد أمام الجميع أنها خائنة وهي ليست كذلك، ولما ضاقت منه طلبت الطلاق الذي كانت تخشاه ولكنه رفض وهددها بأن الانفصال يعنى ترك أولادها في ملجأ للأيتام وليس له علاقة بهم..

تقدمت الزوجة المسكينة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة تطالب بحقها في الخلع من زوجها للأسباب السابقة فقت المحكمة بتطليقها خلعًا.

الخلع هو الحل

الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة، ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب .بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.

وينشر موقع صدى البلد خاصة مع امتلاء محاكم الأسرة بالكثير من دعاوى الخلع لأسباب متعددة، شروط عملية الخلع للزوجة، كما فسرها القانون: 

المادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين مهمين يجب توافرهما فيمن ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:

1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق "المهر" الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذء قبضته أو قبضه وليها).

2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض. 

وأنه بتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوة للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون

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