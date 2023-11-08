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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هل تسقط الحضانة عن الأم بعد انفصال الزوجين؟.. 7 حالات تعرف عليها

أنت تسأل والقانون
أنت تسأل والقانون يجيب.. هل تسقط الحضانة عن الأم بعد انفصال

يتساءل الكثير عن أنه بعد انفصال الزوجين بـالطلاق تكون الأم هي المسئولة عن حضانة أطفالها طبقا لـقانون الأحوال الشخصية، البعض منهن يرغبن في الزواج، فهل يحق في هذه الحالة أن يكون الأب هو الحاضن لأطفاله؟، ويجيب القانون في هذا التقرير عن الرد القانوني بهذا الشأن..

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أكد قانون الأحوال الشخصية، أن الأم لها الأحقية بحضانة أطفالها ما لم تتزوج، ثم تنتقل الحضانة بعد زواجها لمن يليها وهي جدة الأطفال من الأم، وفي حالة وفاتها أو مرورها بمرض يعوقها عن رعاية أحفادها تنتقل الحضانة إلى جدة الأطفال من الأب، ويليها الخالة، ثم العمة وفي حالة عدم وجود أحد من الدرجات السابقة يكون الأب المسئول عن حضانه أبنائه.

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وأوضح القانون أن حالات سقوط الحضانة عن الأم، هي:

- الزواج من شخص أجنبى لا يعرفه الأطفال.

- الإصابة بمرض يجعل الأطفال في خطر.

- تورط الأم في قضية مخلة بالآداب العامة يجعل الحضانة تسقط عنها.

- عدم امتلاك الأم للأهلية الكاملة يسقط الحضانة عنها؛ أي إصابتها بمرض نفسى أو عقلى.

- رسوب الأطفال في الدراسة.

- الحالة السيئة للأطفال والإهمال في رعايتهم من قبل الأم.

- تعاطى الأم المواد المخدرة.

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