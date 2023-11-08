رئيس النيابة الإدارية يفتتح دورة مناهضة «ختان الإناث» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر، بافتتاح دورة تدريبية لموظفي وموظفات النيابة الإدارية حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية "ختان الإناث"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل للقطاع، تحت رعاية المستشار عمر مروانوزير العدل.

المشاركون في الدورة التدريبية

جاء ذلك بحضور المستشار علاء الشيمي، رئيس الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ، رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار أيمن نبيل عبد الهادي، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشارة هبة الجندي، الأمين العام المساعد لشئون المرأة بالنيابة الإدارية، وإيزيس محمود حافظ، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.

كلمة رئيس هيئة النيابة الإدارية

وفي كلمته، وجه المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، الشكر إلى المستشارعمر مروان، وزير العدل، ولقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة؛ للتعاون المثمر والمستمر مع النيابة الإدارية.

كما رحب بالمشاركين في الدورة التدريبية، وأكد خلال كلمته تضافر جهود الدولة بمؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية لمكافحة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للنساء، كإحدى صور العنف ضد المرأة والطفل، وأهمية التوعية بخطورة تلك الجريمة وتبعاتها الجسدية والنفسية والاجتماعية.

سلسلة المحاضرات بالدورة التدريبية

كما وجه الشكر لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، لجهوده المستمرة لعقد الدورات التدريبية المتنوعة لأعضاء النيابة والعاملين بالجهاز الإداري، بما يرفع من الوعي وينعكس بالإيجاب على أدائهم لعملهم في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون، هذا وقد تضمنت الدورة سلسلة من المحاضرات قام بإلقائها كل من:

إيزيس محمود حافظ – رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.

القاضية / رشا محفوظ - رئيس الاستئناف - عضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

الدكتور / أحمد فتحي مهنا – عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المستشار / أحمد رفعت النجار - رئيس الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن تلك المحاضرات استعرضت الجهود الوطنية للقضاء على جريمة "ختان الإناث"، والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، والتطور التشريعي للجريمة، ودور الطب الشرعي في إثبات تلك الجريمة.