عاجل
عماد الدين حسين: إسرائيل وضعها الاقتصادي حساس وبدأت السحب من الاحتياطي المالي|فيديو طفرة في التعاون بين مصر وأفريقيا في التعليم العالي.. منح سنوية للطلاب الأفارقة ودعمهم في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.. وإنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية مخابز شمال غزة تخرج عن الخدمة وسط مخاوف من كارثة إنسانية انضموا إلى الآلاف الكبيرة..أدرعي يمنح سكان غزة فرصة جديدة للاتجاه شمال القطاع بيان عاجل من وزارة خارجية مجموعة السبع بشأن دول آسيا الوسطي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يفتتح دورة مناهضة «ختان الإناث» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

رئيس النيابة الإدارية
رئيس النيابة الإدارية يفتتح دورة مناهضة «ختان الإناث»

قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر، بافتتاح دورة تدريبية لموظفي وموظفات النيابة الإدارية حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية "ختان الإناث"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل للقطاع، تحت رعاية المستشار عمر مروانوزير العدل.

المشاركون في الدورة التدريبية

جاء ذلك بحضور المستشار علاء الشيمي، رئيس الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ، رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار أيمن نبيل عبد الهادي، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشارة هبة الجندي، الأمين العام المساعد لشئون المرأة بالنيابة الإدارية، وإيزيس محمود حافظ، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.

txt

لسه فاكرة بعد 10 سنوات زواج و3 أولاد..جملة من زوجة أنهت حياة أسرة

txt

البخيل وأنا.. مأساة زوجة وطفليها أمام محكمة الأسرة

txt

عايزة حقي.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة

txt

وزير العدل يؤكد تنمية مهارات القضاة ومواكبة كل تطور لسرعة إنجاز القضايا

txt

رئيس النيابة الإدارية يفتتح فرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمكتب الفني بالجيزة

txt

لسه فاكرة بعد 10 سنوات زواج و3 أولاد..جملة من زوجة أنهت حياة أسرة

txt

البخيل وأنا.. مأساة زوجة وطفليها أمام محكمة الأسرة

txt

عايزة حقي.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة

txt

دورة تدريبية حول الإشراف القضائي على الانتخابات لأعضاء النيابة الإدارية

txt

في عهده لا يُظلم أحد.. رسالة أهالي أعضاء هيئة قضايا الدولة للرئيس السيسي

txt

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل |صور

txt

النيابة الإدارية: وظائف جديدة لخريجي الحقوق والشرطة

txt

إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمة التوثيق يوم الجمعة

txt

وزير العدل يؤكد تنمية مهارات القضاة ومواكبة كل تطور لسرعة إنجاز القضايا

txt

رئيس النيابة الإدارية يفتتح فرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمكتب الفني بالجيزة

txt

لسه فاكرة بعد 10 سنوات زواج و3 أولاد..جملة من زوجة أنهت حياة أسرة

txt

البخيل وأنا.. مأساة زوجة وطفليها أمام محكمة الأسرة

txt

عايزة حقي.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة

txt

دورة تدريبية حول الإشراف القضائي على الانتخابات لأعضاء النيابة الإدارية

txt

في عهده لا يُظلم أحد.. رسالة أهالي أعضاء هيئة قضايا الدولة للرئيس السيسي

txt

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل |صور

txt

النيابة الإدارية: وظائف جديدة لخريجي الحقوق والشرطة

txt

إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمة التوثيق يوم الجمعة

كلمة رئيس هيئة النيابة الإدارية 

وفي كلمته، وجه المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، الشكر إلى المستشارعمر مروان، وزير العدل، ولقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة؛ للتعاون المثمر والمستمر مع النيابة الإدارية.

كما رحب بالمشاركين في الدورة التدريبية، وأكد خلال كلمته تضافر جهود الدولة بمؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية لمكافحة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للنساء، كإحدى صور العنف ضد المرأة والطفل، وأهمية التوعية بخطورة تلك الجريمة وتبعاتها الجسدية والنفسية والاجتماعية.

سلسلة المحاضرات بالدورة التدريبية 

كما وجه الشكر لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، لجهوده المستمرة لعقد الدورات التدريبية المتنوعة لأعضاء النيابة والعاملين بالجهاز الإداري، بما يرفع من الوعي وينعكس بالإيجاب على أدائهم لعملهم في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون، هذا وقد تضمنت الدورة سلسلة من المحاضرات قام بإلقائها كل من: 

إيزيس محمود حافظ – رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة. 

القاضية / رشا محفوظ - رئيس الاستئناف - عضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

الدكتور / أحمد فتحي مهنا – عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

المستشار / أحمد رفعت النجار - رئيس الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن تلك المحاضرات استعرضت الجهود الوطنية للقضاء على جريمة "ختان الإناث"، والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، والتطور التشريعي للجريمة، ودور الطب الشرعي في إثبات تلك الجريمة.

اخبار النيابة الإدارية النيابة الإدارية دورة تدريبية المجلس القومى للمرأة المستشار عمر مروان وزير العدل قضية ختان الإناث ظاهرة ختان الإناث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

زيادة أسعار السجائر في مصر.. من وراء الأزمة؟

موضوعات متعلقة

وزير العدل يؤكد تنمية مهارات القضاة ومواكبة كل تطور لسرعة إنجاز القضايا

رئيس النيابة الإدارية يفتتح فرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمكتب الفني بالجيزة

لسه فاكرة بعد 10 سنوات زواج و3 أولاد..جملة من زوجة أنهت حياة أسرة

البخيل وأنا.. مأساة زوجة وطفليها أمام محكمة الأسرة

عايزة حقي.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة

دورة تدريبية حول الإشراف القضائي على الانتخابات لأعضاء النيابة الإدارية

في عهده لا يُظلم أحد.. رسالة أهالي أعضاء هيئة قضايا الدولة للرئيس السيسي

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل |صور

ترشيحاتنا

الجارديان: رؤية نتنياهو الغامضة لمستقبل غزة تنذر بفصل جديد من العنف

العاهل الأردني: الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

انتشال السائق.. سقوط سيارة من أعلى الطريق الدائري في نهر النيل

لافروف يتهم أمريكا بالتواطؤ على أوروبا من أجل إفلاسها.. تفاصيل

الاحتلال يقطع الماء والكهرباء ويجوّع الآلاف في غزة

وصول 5 طائرات مساعدات من الإمارات والكويت وتركمانستان للعريش لنقلها إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ