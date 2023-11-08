السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسباك بتهمة الاتجار في المخدرات

عاقبت محكمة جنايات الجيزة “سباك” بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الهيروين المخدر في أوسيم، ومصادرة المخدر المضبوط، وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لإحراز سلاح ناري بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد هاشم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عمرو .ع»، 35 سنة، سباك بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بإحراز جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وإحراز سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» بغير ترخيص.

وأضافت شهادة الرائد شرطة وليد علي كمال علي، 34 سنة، معاون مباحث مركز شرطة أوسيم أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وذلك لوجود تحريات دلته على قيامه بالإتجار في المواد المخدرة فانتقل حيث أيقن تواجده بالمكان المحدد فأبصره بيده سلاح ناري فقام بضبطه والسلاح وبتفتيش الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيكي شفاف يحوي لفافات ورقية بداخلها مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على كيس يحوي ذات الجوهر المخدر وبمواجهتهما أقر بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.