لخريجي كليات الحقوق والشرطة.. تعرف على شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

ويشرح موقع صدى البلد في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة وتشمل:

- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأكدت هيئة النيابة الإدارية أن تسجيل طلبات التعيين إلكترونيا خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجارى، وتسحب الطلبات وتقدم خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.

وعلى جانب آخر، تواصل هيئة قضايا الدولة فتح باب سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد لتعيين دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023، حتي 16 نوفمبر الجاري، وبدات مرحلة سحب الملفات 4 نوفمبر الجارى.

ويقدم موقع صدى البلد خطوات التقديم إلكترونيا للالتحاق بالوظيفة:-

-الدخول على الموقع عن طريق مزود خدمة إنترنت.

- يتم الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالمتقدم والتي تم تسليمها مع الملف.

- يتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح، ومراجعتها جيدًا ثم الضغط على حفظ.

- بعد الحفظ يظهر رقم الطلب الإلكتروني الخاص باستمارة المتقدم، ويتم طباعتها شاملة البيانات.

- يتم استكمال باقي البيانات يدويًا ومراجعتها والتأكد من صحتها وتصويرها كاملة أربع نسخ.

- بعد النسخ يتم التوقيع على الأصل وجميع النسخ توقيع حي بخط اليد.

- إرفاق الاستمارة والنسخ مع باقي المستندات المطلوبة بالملف.

- يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة، الكائن في: 8 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، وذلك بعد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه وصورة ضوئية من شهادة المؤهل مقابل سداد مبلغ 1200 جنيه لكل ملف تقديم.

وأشارت الهيئة إلى أنّه لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، كما أنّ جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.