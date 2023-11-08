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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لو خريج حقوق أو شرطة..كيفية التقدم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

لو أنت خريج حقوق
لو أنت خريج حقوق أو شرطة.. تعرف على كيفية التقدم لوظيفة مندو

تواصل هيئة قضايا الدولة فتح باب سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد  لتعيين دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023، حتي 16 نوفمبر الجاري، وبدات مرحلة سحب الملفات 4 نوفمبر الجارى. 

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خطوات التقديم 

ويقدم موقع صدى البلد خطوات التقديم إلكترونيا للالتحاق بالوظيفة:- 

-الدخول على الموقع عن طريق مزود خدمة إنترنت.

- يتم الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالمتقدم والتي تم تسليمها مع الملف.

- يتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح، ومراجعتها جيدًا ثم الضغط على حفظ.

- بعد الحفظ يظهر رقم الطلب الإلكتروني الخاص باستمارة المتقدم، ويتم طباعتها شاملة البيانات.

- يتم استكمال باقي البيانات يدويًا ومراجعتها والتأكد من صحتها وتصويرها كاملة أربع نسخ.

- بعد النسخ يتم التوقيع على الأصل وجميع النسخ توقيع حي بخط اليد.

- إرفاق الاستمارة والنسخ مع باقي المستندات المطلوبة بالملف.

- يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة، الكائن في: 8 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، وذلك بعد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه وصورة ضوئية من شهادة المؤهل مقابل سداد مبلغ 1200 جنيه لكل ملف تقديم.

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وأشارت الهيئة إلى أنّه لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، كما أنّ جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

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