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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تخفيف الأعراض فقط| علاج فيروس جدري القرود.. تعرف عليه

علاج فيروس جدري القرود
علاج فيروس جدري القرود

يعتبر فيروس جدري القرود أحد الأمراض النادرة، والذي يتسبب في إصابة القوارض، كالجرذان أو الفئران، والقرود، إلا أنه  يصيب البشر أيضًا.

 

علاج فيروس جدري القرود

 

وتكثر الإصابة بمرض جدري القرود في وسط وغرب أفريقيا، وتظهر الحالات خارج أفريقيا غالبًا بسبب السفر إلى الخارج، أو مخالطة حيوان أو إنسان مصاب بجدري القرود، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

مضاعفات الإصابة بفيروس جدري القرود.. احذر منها

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وتبدأ أعراض جدري القرود في الظهور خلال مدة تتراوح من 3 أيام إلى 17 يومًا من التعرض للفيروس، وتسمى الفترة الفاصلة بين التعرض للفيروس وبدء ظهور الأعراض بفترة حضانة الفيروس.

 

وتحدث الإصابة بجدري القرود نتيجة للتعرض لفيروس هذا المرض، وينتقل هذا الفيروس من خلال المخالطة اللصيقة لحيوان أو إنسان مصاب بجدري القرود. أو يمكنه الانتشار عندما يلمس شخص ما أشياءً (مثل البطانيات) قام شخص مصاب بجدري القرود بلمسها.

 

ويهدف علاج المصابين بجدري القرود إلى تخفيف الأعراض، وقد تشمل وسائل الرعاية السيطرة على الضرر الذي أصاب الجلد بسبب الطفح الجلدي الناجم عن جدري القرود وتناوُل كمية كافية من السوائل للمساعدة في الحفاظ على البراز لينًا وإدارة الألم.

 

علاج فيروس جدري القرود

 

وفي حال أُصبت بجدري القرود، اعزل نفسك في غرفة منفصلة بعيدًا عن أفراد أسرتك وحيواناتك الأليفة حتى يختفي الطفح الجلدي والقشور.

 

ولا يوجد علاج معين معتمد لجدري القرود، لكن قد يعالج الأطباء حالات جدري القرود ببعض الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة لعلاج الجدري، مثل : تيكوفورمات (TPOXX) أو برينسيدوفوفير (Tembexa).

 

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يُتوقع استجابتهم للقاح الجدري، قد يعرض عليهم الطبيب تلقي لقاح الغلوبولين المناعي، ويحتوي هذا اللقاح على أجسام مضادة من أشخاص حصلوا على لقاح الجدري.

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