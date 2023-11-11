تغيرات في الجسم.. علامة تحذيرية تدل على أمراض الأمعاء

هناك عدة تغيرات في الجسم يمكن أن تكون علامات تحذيرية لامراض الأمعاء. يجب ملاحظة أن هذه العلامات قد تشير أيضًا إلى أمراض أخرى غير مرتبطة بالأمعاء. إليك بعض التغيرات الشائعة التي يمكن أن تدل على وجود مشاكل في الجهاز الهضمي بحسب ما نشره موقع هيلثي :

علامة تحذيرية تدل على أمراض الأمعاء

تغيرات في نمط البراز: تغيرات في التردد والقوام والمظهر العادي للبراز قد تكون علامة على مشاكل في الأمعاء. قد تشمل ذلك الإسهال المزمن (تكرار حدوث الإسهال لفترة طويلة) أو الإمساك المزمن (صعوبة في التبرز) أو تغيرات في شكل البراز مثل البراز الخفيف أو البراز الدموي.

الألم والانتفاخ: الألم في منطقة البطن والانتفاخ الزائد قد يشير إلى وجود مشاكل في الأمعاء. قد يكون الألم متواصلاً أو متكررًا، وقد يصاحبه شعور بالانتفاخ والتورم في البطن.

فقدان الوزن غير المبرر: إذا كنت تفقد وزنك بشكل مفاجئ وغير مبرر دون تغيير في نمط الأكل أو نشاطك البدني، قد يكون ذلك علامة على مشكلة في الأمعاء.

الشعور بالتعب الشديد: إذا كنت تشعر بالتعب المستمر والشديد دون سبب واضح، فقد يكون هذا علامة على مشاكل في الجهاز الهضمي.

إذا كنت تعاني من هذه التغيرات في جسمك، فمن المهم مراجعة الطبيب لتقييم الأعراض وإجراء التشخيص اللازم. قد يتطلب ذلك إجراء فحوصات واختبارات إضافية لتحديد سبب التغيرات وتشخيص الحالة الصحية الأساسية.