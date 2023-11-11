ميدو: مصطفى محمد مكانه مارسيليا وهذه نصيحتي لـ حسام عبد المجيد

قال أحمد حسام ميدو، أنه سعيد بالنجاح الذي حققه مصطفى محمد في أوروبا، ويتمنى أن ينتقل اللاعب إلى مارسيليا أو الدوري الإنجليزي، خاصة أن أسلوب لعب مصطفى محمد يتناسب مع كل منهما.



وأكد ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أن مارسيليا يحب اللاعبين الذين يملكون روح قتالية، مثله ومثل دروجبا ..و يرى ميدو أن مصطفى محمد يمتلك إمكانية النجاح هناك.



وأضاف ميدو أن حسام عبد المجيد لاعب مميز، رغم غضب جماهير الزمالك منه لهبوط مستواه، لكنه سيلعب أولمبياد، ويستطيع الاحتراف في أوروبا، بشرط أن يعمل مع إخصائي تغذية لأن حركته بطيئة وجسده ملئ بالمياه و إذا تعامل مع إخصائي تغذية سينجح في أوروبا.