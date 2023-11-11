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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لقاء مع أسرة فلسطينية بمعبر رفح ضمن المصابين في قصف الاحتلال على غزة|فيديو

لقاء مع أسرة فلسطينية
لقاء مع أسرة فلسطينية بمعبر رفح ضمن المصابين في قصف الاحتلال

ألتقت كاميرا فضائية “إكسترا نيوز” أسرة فلسطينية عبر وصولها إلى معبر رفح، من المصابين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لتلقيهم العلاج في المستشفيات المصرية.

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وقال المواطن الفلسطيني عبد العزيز من أصحاب ذوي الهمم: "أنا أُصبت من قبل جيش الاحتلال الصهيوني في 18 أكتوبر.. حيث تعرض منزلي إلي دمار كاملًا أثر القصف على قطاع غزة"، ومتابعًا: "أصبت بجروح وتهتك في العضلات واليد، كما أصيب أبنائي بجروح متوسطة وكسور، فضلًا عن وفاة ابنتي صاحبة الـ14 عامًا".

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مستشار الرئيس الفلسطيني : القصف الإسرائيلي لغزة لا يعني تحقيق الاحتلال أهدافه

المصابين في قصف الاحتلال الإسرائيلي

وسجل المعبر يوم الخميس وصول 717 فردًا إلى مصر بينهم 695 من أصحاب الجوازات والمصريين و12 جريحًا و10 مرافقين لجرحى تم توزيعهم على مستشفيات العريش العام وأبو خليفة بالإسماعيلية، وآل نهيان ومعهد ناصر بالقاهرة.

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