لقاء مع أسرة فلسطينية بمعبر رفح ضمن المصابين في قصف الاحتلال على غزة|فيديو

ألتقت كاميرا فضائية “إكسترا نيوز” أسرة فلسطينية عبر وصولها إلى معبر رفح، من المصابين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لتلقيهم العلاج في المستشفيات المصرية.

وقال المواطن الفلسطيني عبد العزيز من أصحاب ذوي الهمم: "أنا أُصبت من قبل جيش الاحتلال الصهيوني في 18 أكتوبر.. حيث تعرض منزلي إلي دمار كاملًا أثر القصف على قطاع غزة"، ومتابعًا: "أصبت بجروح وتهتك في العضلات واليد، كما أصيب أبنائي بجروح متوسطة وكسور، فضلًا عن وفاة ابنتي صاحبة الـ14 عامًا".

المصابين في قصف الاحتلال الإسرائيلي

وسجل المعبر يوم الخميس وصول 717 فردًا إلى مصر بينهم 695 من أصحاب الجوازات والمصريين و12 جريحًا و10 مرافقين لجرحى تم توزيعهم على مستشفيات العريش العام وأبو خليفة بالإسماعيلية، وآل نهيان ومعهد ناصر بالقاهرة.