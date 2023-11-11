3 عوامل تسبب الإصابة بمرض الذئبة.. الأولى أخطرهم

يعتبر مرض ​الذئبة هو مرض مناعي ذاتي مزمن وغير معدٍ، يمكن أن يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، وهو يحدث عندما يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة أنسجته الذاتية كما لو كانت أنسجة غريبة مما يسبب التهابًا.

أسباب الإصابة بمرض الذئبة

وفي بعض الحالات تسبب الإصابة بالذئبة تلفًا دائمًا للأنسجة، وهو ما يؤثر على الجلد والمفاصل والقلب والرئة والكلى وخلايا الدم والدماغ، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك" الطبي.

ويحدث مرض الذئبة عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم أنسجته الخاصة، لسبب غير معروف، لكن بعض العوامل قد تؤدي إلى تحفيز جهاز المناعة، مما يسبب المرض، وتشمل هذه العوامل:

أسباب الإصابة بمرض الذئبة

_ الجينات.

_ البيئة (مثل: الالتهابات الفيروسية، وأشعة الشمس، وبعض الأدوية، والتدخين).

_ التأثيرات المناعية والالتهابية، وهي تعني أن الجسم قد لا يقوم بالتخلص من الخلايا التالفة بشكل طبيعي، مما يحفز جهاز المناعة فيقوم بمهاجمة الجسم.