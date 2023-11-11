نوع خطير من السرطان يصيب الرجال.. تعرف على أبرز أعراضه

يعتبر سرطان الخصية هو مجموعة الخلايا التي تبدأ النمو في الخصيتين، والتي توجد في كيس الصفن، وهو كيس جلدي مرن أسفل العضو الذكري، وتنتج الخصيتان الحيوانات المنوية وهرمون التستوستيرون.

أعراض سرطان الخصية

ولا يعد سرطان الخصية من أنواع السرطان الشائعة، ويُمكنه أن يُصيب الأشخاص في أي عمر، لكنه يحدث عادة بين سن 15 و45 وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وغالبًا ما يكون المؤشر الأول للإصابة بسرطان الخصية ظهور كتلة أو بروز على إحدى الخصيتين؛ حيث تنمو الخلايا السرطانية سريعًا، وكثيرًا ما تصل إلى خارج الخصيتين لتنتشر في أماكن أخرى من الجسم.

ويمكن علاج سرطان الخصية بدرجة كبيرة، حتى وإن انتشر إلى مناطق أخرى من الجسم، ويعتمد العلاج على نوع سرطان الخصية، ومدى انتشاره، وتشمل أنواع العلاج الشائعة التدخل الجراحي والمعالجة الكيميائية.

أعراض سرطان الخصية

وتتضمن مؤشرات وأعراض سرطان الخصيتين ما يلي:

_ كتلة أو تورم في أيٍ من الخصيتين

_ شعور بالتثاقل في كيس الصفن

_ ألم خفيف أسفل البطن أو الأربية

_ تورُّم مفاجئ في كيس الصفن

_ ألم أو شعور بالانزعاج في الخصية أو كيس الصفن

_ تضخم أنسجة الثدي أو الشعور بألم عند لمسها

_ ألم في الظهر

وعادةً ما يصيب سرطان الخصية خصية واحدة فقط. لذا يجب زيارة الطبيب في حال استمرار أي أعراض لأكثر من أسبوعين، ومنها الشعور بألم ووجود تورّم أو كتل في الخصيتين أو المنطقة الأُربية.