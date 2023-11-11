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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر من ظهور هذه الأعراض.. علامة واضحة على الإصابة بمرض الذئبة

أعراض الإصابة بمرض
أعراض الإصابة بمرض الذئبة  

مرض ​الذئبة مرض مناعي ذاتي مزمن وغير معدٍ، ويؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، ويحدث عندما يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة أنسجته الذاتية كما لو كانت أنسجة غريبة مما يسبب التهابًا.

 

أعراض مرض الذئبة

 

وفي بعض الحالات تسبب الإصابة بالذئبة تلفًا دائمًا للأنسجة، وهو ما يؤثر على الجلد والمفاصل والقلب والرئة والكلى وخلايا الدم والدماغ، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك" الطبي.

 

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قد تظهر العلامات والأعراض لمرض الذئبة فجأة أو قد تتطور ببطء وتكون خفيفة أو شديدة، ويمكن أن تكون مؤقتة أو دائمة، ويمر معظم المصابين بها بنوبات، حيث يعانون فترات من المرض التي تزداد وتسوء فيها الأعراض لفترة، ثم فترات أخرى تتحسن أو تختفي فيها الأعراض تمامًا.

 

أعراض مرض الذئبة

 

 وتختلف العلامات والأعراض لمرض الذئبة باختلاف أنظمة الجسم المتأثرة، والتي تشمل ما يلي :

_ ألم وتصلب وتورم المفاصل.

_ الإرهاق الشديد.

_ الحمى.

_ آلام بالعضلات.

_ تغير بالوزن: إما بالزيادة وإما بالنقصان.

_ تساقط الشعر.

_ قروح في الفم والأنف.

_ طفح على الوجه (على شكل فراشة) أو في أماكن أخرى من الجسم.

_ ألم في الصدر أو البطن.

_ تورم الغدد، عادة في الرقبة أو الإبط أو الفخذ.

_ ضعف وظائف الكلى.

_ حساسية الشمس أو الضوء.

_ التهاب أو جفاف في العين.

_ الصداع وفقدان الذاكرة.

_ تحول أصابع اليدين أو القدمين إلى اللون الأبيض أو الأزرق عند التعرض إلى البرد أو في أثناء فترات الضغط النفسي.

الذئبة مرض الذئبة أعراض مرض الذئبة الجهاز المناعي مرض مناعي

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