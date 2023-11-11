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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزب حماة الوطن بشمال سيناء يعرض خطة عمل للارتقاء بملف ذوي الاحتياجات

خط عمل متحدي الإعاقة
خط عمل متحدي الإعاقة بسيناء

استعرض الدكتور حاتم سلامة، أستاذ الأدب الإنجليزي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشمال سيناء وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، خطة  عمل أمانة متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، وذلك بحضور  د.أشرف سعد سليمان أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، و النائبة فايقة فهيم وعميد قوات بحرية عماد عبد الحميد ود. وسام البنا وزكريا الرفاعي ومحمد نوح.

وأشاد سليمان بالتعاون بين أمانتي الحزب بشمال سيناء والشرقية موجها الشكر للمهندس هيثم رحمي أمين عام حزب حماة الوطن بشمال سيناء ، والمهندس فايق الخليلي أمين التنظيم بالحزب وأعضاء أمانة متحدي الإعاقة للجهد المبذول والدعم الواضح من أجل الارتقاء بملف ذوي الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء.

خطة العمل:

من جانبه استعرض د. حاتم سلامة الأطر العامة لخطة عمل أمانة متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء في إدارة ملف ذوي الاحتياجات الخاصة والتي من أبرزها:

  1. تشكيل هيئة مكتب مع مراعاة التمثيل الجغرافي على مستوى المحافظة.
  2. إعداد قاعدة بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف إعاقاتهم.
  3. دراسة قاعدة البيانات للتعرف على الاحتياجات المشتركة وكذا الاحتياجات النوعية والعمل على تلبيتها.
  4. إعداد برامج تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة ووضع آليات لرعايتهم وتمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة.
  5. إنشاء ملتقى بعنوان قادرون باختلاف ليكون نافذة على مشكلات وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.
  6. عقد سلسلة من الندوات وورش العمل للتوعية بمشكلات وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.
  7. التواصل مع وسائل الإعلام لتسليط الضوء على شئون ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا النماذج الناجحة منهم.
  8. نشر الثقافة الرقمية بين ذوي الاحتياجات الخاصة مع تزويدهم بالتطبيقات التي تعينهم على ممارسة حياتهم اليومية بصورة ميسر
  9. _التواصل مع جهات ومؤسسات المجتمع المختلفة للمساهمة في تلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم اللازم لهم.
  10. التواصل مع أمانات حزب حماة الوطن بالمحافظات للتعرف على تجاربهم وتبادل الخبرات في هذا الخصوص.

يُذكر أن د. حاتم سلامة من أصحاب البصيرة وأنه أول مرشح من أصحاب الهمم لمنصب نائب رئيس جامعة (جامعة العريش لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة) في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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