محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين بالعريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، أثناء تلقيهم العلاج بمقر نادي أتحاد سيناء.

وقد رافقه إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة، واللواء مصطفي محمد رئيس الادارة المركزية لشؤن مكتب المحافظ , والدكتور طارق شوكة ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ،وكان في استقبالهم أندية التطوع بمركز شباب الضاحية.



300سريرا:

وقد وجه محافظ شمال سيناء، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج.

وأكد محافظ شمال سيناء، أن طاقة مستشفيات المحافظة 300 سرير، وإنه يمكن استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى.. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



وأشار محافظ شمال سيناء، إلى توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحى الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات لهم.



