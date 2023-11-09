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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤسسات المجتمع المدني بسيناء تدعم بقوة جهود الدولة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين

مطبخ الخير لمساعدة
مطبخ الخير لمساعدة الفلسطينيين في العريش

تشارك مؤسسات المجتمع المدنى بشمال سيناء  بقوة فى دعم ومساندة جهود الدولة  لخدمة الأشقاء الفلسطينيين تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي  ، وقال على غيط مدير عام  التضامن الاجتماعى بشمال سيناء ،  أنه فى هذا السياق يتم توفير خدمات الإعاشة، وتجهيز الوجبات الغذائية مت خ مطبخ الخير،  فضلا عن هذا  تجهيزات الاستراحات، وتقديم الدعم اللازم لتلبية كافة احتياجات المرافقين للمصابين والعالقين .

وتم تجهيز مكتب خاص لجمعية الهلال الاحمر فرع شمال سيناء ، داخل مستشفى العريش العام . لتقديم خدماته المستمرة على مدار الساعة للاشقاء الفلسطينين من المصابين والمرافقين بمشاركة المؤسسات وجمعيات منظمة المجتمع المدنى مؤسسة مصر الخير ،مكتب خدمة المواطنين ،مؤسسة حياة ،بنك الطعام ،التحالف الوطنى .
 

وتم وضع  خطة العمل فى حالة زيادة الحالات المرتقبة خلال الايام القادمة ،وتحت اشراف الجهاز التنفيذى والجهات المعنية لتقديم خدمات الدولة الواجبة إلى جرحى ومصابين احداث قطاع غزة.

وأن المتطوعين  لنقل وتخزين المساعدات التي تصل إلى شمال سيناء، للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة  بلغ  682 متطوعا منهم  620 متطوعا من شمال سيناء، و62 متطوعًا من المركز العام.


قال حجاج الصعيدي، مدير مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام، إنه تم استضافة المرافقين  للجرحى من الرحال والسيدات وتوفير وجبات غذائية  وأماكن مبيت بمساعدة  مؤسسات المجتمع المدني وابناء مدينة العريش ممن قدموا الخدمات الإنسانية  وأماكن للمبيت.

 

توحيد الجهود:

أضاف،  أن هذا التعاون سيوحد جهود مؤسسات المجتمع المدني بشكل منظم وسيقدم دعمًا لجهود الدولة بجميع مؤسساتها، لافتا لتقديم كل الدعم وتشجيع كل المتطوعين علي الانضمام لإظهار الموقف المشرف للمجتمع المدني بشمال سيناء، ليتم جميع الخدمات الإنسانية لهم تشريفًا وتعظيمًا لموقف مصر الداعم والمساند للإخوة في غزة.

وقد  أظهر أبناء بئر العبد تكاتفهم عند  استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم ..حيث اظهروا اهتمامهم البالغ  الأهالي والنشطاء في توفير الاماكن التي يمكن استخدامها في  الضيافة.

 حيث تم توفير الجمعيه الخيريه بعدد ثلاثون سرير،  كما تم استعاره خمسين سرير بمشتملاتهم من معسكر رمانه بموافقته وتعليمات مدير عام الشباب والرياضه لتجهيز شقتين واستراحه بالنادي الرياضي، وكذلك موافقه الأوقاف علي استخدام مجمع الصفا الجديد لاستضافة المرافقين ، والترحيب بالاشقاء الفلسطينين.


 

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سيناء مؤسسات المجتمع خدمة الفلسطينيين

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