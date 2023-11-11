القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر| لقاءات مكوكية للسيسي في الرياض.. ماذا دار مع رؤساء تركيا وإيران وسوريا؟

عقدت اليوم السبت 11 من نوفمبر الجاري، قمة عربية إسلامية مشتركة استثنائية غير عادية وذلك بالعاصمة السعودية الرياض، لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وبحث سبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

وعلي هامشها، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعدة لقاءات مع رؤساء البلاد العربية المشتركة بالقمة، وكان منهم الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

بالإضافة إلي الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. ويرصد لكم موقع "صدي البلد" الاخباري في التقرير التالي أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقاءاته لليوم.