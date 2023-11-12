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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير فلسطيني: لابد من إرادة سياسية للضغط على أمريكا لوقف العدوان الإسرائيلي

أحمد مجدلاني وزير
أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني

كشف أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أن مقررات القمة العربية الإسلامية شكلت الحد الأدنى الرئيسي من المتطلبات الفلسطينية في هذه المرحلة الدقيقة وفي طليعتها وقف العدوان ورفع الحصار ووقف التهجير القسري.

وتابع خلال مداخلة تليفونية  برنامج  "كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON  من مدينة رام الله أن القرارات جيدة وعبرت عن موقف عربي وإسلامي قوي بالإضافة لتشكيل لجان متابعة.

وشدد على أن فاعلية هذه القرارات وتفعيلها مرهون بوجود  قوة تنفيذ و إرادة سياسية خلف التنفيذ ستبقى مجرد  قرارات شأنها القرارات العربية  السابقة في القمم السابقة.

إرادة سياسية


وواصل: "لابد من وجود إرادة سياسية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ودون ذلك ستبقى القرارات العربية في طور الأمنيات".


وحول قرارات الجامعة العربية الخاصة بالإحالة للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة إسرائيل، قال: "هذا موضوع تتابعه الحكومة الفلسطينية منذ عام 2014 وهناك قضايا قطع فيها شوط كبير لكن من المهم مشاركة وفد عربي إسلامي".
 

الإعلامية لميس الحديدي التهجير القسري التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني الجنائية الدولية الجامعة العربية الحكومة الفلسطينية العربية الإسلامية الولايات المتحدة الامريكية

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