وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني يحذر: الأوضاع في الضفة الغربية مهيأة للانفجار

حذر أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني من تصاعد التوترات والأحداث في الضفة الغربية مع إستمرار العدوان الاسرائيلي على الضفة مؤكداً أن الوضع مهيأ للانفجار في أي لحظة وسيكون أكثر خطورة من العدوان على قطاع غزة نظراً للتداخل السكاني في الضفة الغربية.

ونوه أحمد مجدلاني في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON إلى أن إسرائيل تريد حسم الصراع بالقوة في ظل أزمة نتنياهو الراهنة، وتنهي فكرة حل الدولتين المتفق عليه دوليا.

حصيلة الشهداء

وتابع: أن الأوضاع في الضفة في تصاعد حيث أن حصيلة الشهداء والمعتقلين في الضفة الغربية في تزايد وهناك إغلاق شامل للقرى، وميليشيات مسلحة من المستوطنين برعاية جيش الاحتلال تسيطر على الطرق في الضفة الغربية.



وشدد أن الوضع في الضفة الغربية أشبه بقنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة وسيكون أكثر خطورة من الوضع في قطاع غزة حال انفجاره نتيجة التداخل السكاني في القرى والمدن الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية التي تضم 950 ألف مستوطن منهم 130 ألف من المسلمين بالإضافة لتواجد جيش الاحتلال الذي دفع بثلاث فرق جديدة للضفة بعد العدوان.

وأضاف: وضع مهيأ للانفجار في غاية الصعوبة ومن ثم سياسة التدمير الشامل التي تنتهجها إسرائيل وهي سياسية الفاشيون الجديد واليمين المتطور تريد حسم الصراع في ظل حكومة نتنياهو.