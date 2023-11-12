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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بكتيريا الأذن.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

بكتريا الأذن
بكتريا الأذن

بكتيريا الأذن هي عدوى تحدث في الأذن الخارجية أو الأذن الوسطى نتيجة لتواجد البكتيريا، وقد تحدث هذه العدوى نتيجة لتراكم الشمع، أو إصابة في الأذن، أو تأثر النظام المناعي، أو بعض العوامل الأخرى.

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بكتريا الأذن الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

وفقا لما نشره موقع هيلثي، تشمل الأعراض المشتركة لعدوى الأذن البكتيرية:

ألم شديد في الأذن، وقد يزداد الألم عند سحب الأذن أو عند الضغط عليها.
احمرار وتورم في الأذن الخارجية.
إفرازات من الأذن، قد تكون صفراء أو خضراء وتحمل رائحة كريهة.
ضعف السمع أو الشعور بالازدحام في الأذن.
ارتفاع درجة الحرارة والحمى في بعض الحالات.

علاج عدوى الأذن البكتيرية

يجب على الشخص الذي يعاني من عدوى الأذن البكتيرية مراجعة الطبيب لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب. قد يكون العلاج يتضمن ما يلي:

استخدام مضادات حيوية للقضاء على البكتيريا المسببة للعدوى.
تناول مسكنات الألم لتخفيف الألم والتورم.
وضع ضمادة دافئة على الأذن المصابة لتخفيف الأعراض.

للوقاية من عدوى الأذن البكتيرية


بالإضافة إلى العلاج، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات للوقاية من عدوى الأذن البكتيرية، وتشمل:

الحفاظ على نظافة الأذن الخارجية وتجنب إدخال الأجسام الغريبة إلى الأذن.
تجنب التعرض للماء القذر أو المياه الملوثة، واستخدام سدادات الأذن عند السباحة.
تجنب التعرض للتدخين السلبي، حيث يمكن أن يزيد التدخين من خطر حدوث عدوى الأذن.
مهم جدًا أن تستشير الطبيب في حالة ظهور أعراض الأذن البكتيرية للحصول على التشخيص الصحيح والعلاج الملائم.

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