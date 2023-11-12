تفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى الفيوم لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات

كشف الدكتور أحمد الأنصاري،محافظ الفيوم كواليس زيارة رئيس الوزراء لمحافظة الفيوم وتفقده أهم المشروعات التنموية، قائلًا إن الزيارة كانت موسعة وشملت عدة جوانب منها افتتاح عددًا من المشروعات وتفقد عددًا من المشروعات المنتهية بالفعل.



وأضاف “الأنصاري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أنه رئيس مجلس الوزراء تفقد أمس معرض للحرف اليدوية، كما تم تفقد موزع كهرباء والذي يعمل على تحقيق استقرار التيار الكهربائي.



وتابع أنه تم تفقد عددًا من المشروعات المنتهية ومنها المركز التكنولوجي وتم أيضًا تشغيل مركز للبريد بخدمات متعددة، كما وجه رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بتشغيل المركز الطبي في قرية الريان بسبب بُعد المسافة وسيتم التشغيل التجريبي لهذا المركز في أقل من شهر.