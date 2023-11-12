عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 سيدات وطفلة في حادث انقلاب توك توك ببني سويف

صدى البلد

أصيبت 3 سيدات وطفلة اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من الكمين المهجور بمركز سمسطا في نطاق محافظة بني سويف، وجرى نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من منطقة الكمين المهجور بمركز سمسطا، أسفر عن إصابة 3 سيدات وطفلة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابات ونقلهن إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

بنى سويف .. تدشين حملة "بشبابها" للحث على المشاركة السياسية

إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بمدينة بني سويف


واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى الفيوم العام المصابات وهن: اميلي نسيم بباوي 9 سنوات، مصابه بجروح و كدمات، صفيه فهيم يوسف 55 سنة، مصابة بجروح و كدمات، ايزيس دادود نسيم 54 سنة، مصابة بجروح و كدمات، ثريا حنا عوض 70 سنة، مصابة بجروح و كدمات، وجميعهن مقيمات في مركز سمالوط بمحافظة المنيا.


 

الاجهزة الامن الأجهزة الأمنية ب الأجهزة الأمني الطريق الصحراوي الطريق الصحراوي الغربي الصحراوى الغربى حافظة بني سويف حادث انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب توك توك سيارة ميكروباص سيارات الإسعاف مستشفي الفيوم العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورا لجنود قتـ لوا بانفجار فتحة نفق في غزة|شاهد

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تصدع البيت الإسرائيلي.. جالانت وجانتس يتجنبان مصافحة نتنياهو| شاهد

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 35 زيارة للتفتيش المالي والإداري لمتابعة سير العمل

ترشيحاتنا

حاجة مش مظبوطة.. لاعب سابق بالأهلي يشن هجوما عنيفا علي أداء الفريق

الشيخ سلامة حسن الراضي .. محطات في حياة مؤسس الحامدية الشاذلية

تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ

الصحة توضح الطريقة الصحيحة لحفظ قلم الأنسولين

رئيس محلية النواب: نحن في حاجة للتوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات

الجاليات اليهودية في أمريكا ينظمون مسيرة مؤيدة لإسرائيل بواشنطن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

في ذكراه.. ظهور نادر لزوجة محمود عبد العزيز الأولى.. شاهد

يشعل مواقع التواصل.. مقطع فيديو لشاب سعودي ينقذ عائلة كاملة من الاحتراق

وصفت طليقها بأعظم أب.. صور أثارت الجدل لـ اسما شريف منير

فيديو

كسر حاجز الـ1938 دولار.. تغيرات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هذه وصيتي الآن .. حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وحقيقة دخولها السجن

مفاجأة ..أحمد فتوح يقترب من الأهلي مجانا.. فيديو

مأساة الدقيقة 24.. شاهد لحظة وفاة نجم منتخب غانا على أرض الملعب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ