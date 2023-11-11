إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بمدينة بني سويف

أصيب 3 أشخاص ، اليوم فى حادث انقلاب دراجة نارية ، بطريق الكورنيش بمدينة بنى سويف ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى المستشفى ، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية ،بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية ، بطريق الكورنيش بمدينة بنى سويف.

على الفور، دفع مرفق إسعاف بنى سويف، بسيارة إسعاف ، إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كلا من: "محمد ع م 15 سنة طالب مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، يوسف ا ج 8 سنوات طالب مصاب جروح و كدمات ، كرولس ن ص 15 سنة طالب مصاب اشتباه كسر باليد اليمني ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى .