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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. تدشين حملة "بشبابها" للحث على المشاركة السياسية

صدى البلد

دشنت اليوم السبت حملة بـ«شبابها» بمحافظة بني سويف، التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحت شعار «شباب بهوية وطنية»، لتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

و بقيادة الدكتورة ماريا لوندي المنسق العام للحملة ببني سويف، ورعاية منسق الحملة على مستوى الجمهورية  محمد محمود، لتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وبحضور  هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، والنائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، والنائب محمد رجب عضو مجلس النواب، وقيادات الحملة ببني سويف : وليد سليم المرشح السابق لمجلس النواب، والمهندس  واضح ابو جبل، و محمد البحيري، و محمد بلم، ولفيف من الشخصيات العامة التنفيذية والشعبية والإعلامية بالمحافظة.

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قالت الدكتورة ماريا لوندي منسق عام الحملة في محافظة بني سويف، إن الحملة تم تدشينها اليوم السبت بقاعة ليلتي في حضور عدد كبير من شباب  جميع مراكز المحافظة وفي تواجد لفيف من الشخصيات العامة والسياسية ورجال الأزهر، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

أضافت لوندي، أنه تم خلال حفل التدشين مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات لتوعية الشباب بأهمية النزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث من المقرر عقد ندوات توعوية للشباب في مراكز المحافظة بداية من الأسبوع المقبل، حيث جاء التدشين بحضور هشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف.

وأوضحت منسق عام حملة بشبابها ببني سويف، أن هدف حملة بـ«شبابها»، هو تشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، لتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية، والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية.

ودعت الدكتورة ماريا لوندي، الشباب إلى المشاركة بفعالية في انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث تعد هذه الأنتخابات الإستحقاق الدستوري الأول للفترة الجديدة المقبلة بالجمهورية الجديدة، مؤكدة أن الشباب هم قوة التغيير ويجب الانضمام للعمل الفعلي في صناعة القرار.


الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية تبدأ داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

        

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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبح الشخصيات العامة الشباب والرياض الشباب والرياضة جامعة بنى سويف حافظة بني سويف لدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة ب وزارة الشباب والرياضة

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