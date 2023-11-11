أهمية المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة .. ندوة بـ جامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وبحضور ا.د ابو الحسن عبدالموجود عميد كلية الخدمة الاجتماعية نظمت وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة بالمشاركة مع مركز النيل للإعلام بنى سويف فعاليات الندوة "المشاركة واهميتها فى بناء الجمهورية الجديدة" ضمن حزمة من الفعاليات التي تنظمها الجامعة مع إعلام بنى سويف التابع للهيئة العامة للإستعلامات بهدف بناء الوعى وتعزيز المشاركة الشبابية فى بناء الجمهورية الجديدة ، وتتضمن عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع ‏شباب الجامعة بمختلف الكليات.

حضر فعاليات الندوة ا. د هنداوى عبداللاهى وكيل الكلية والدكتور مخلص بليح رئيس قسم التخطيط ورباب ياسين رئيس وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة







الاعلامى محمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيد بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات طالب الجميع بدقيقة حداد تقدير واعزازا بدور الشهداء فى كل عصر مؤكدا على موقف الدولة المصرية الواضح من دعم القضية الفلسطينية ورفضه للمذابح ومحاولات التهجير القسرى واننا داعمين لاشقائنا الفلسطينيين ونؤكد على موقف القيادة المصرية ونعمه

و تحدث سعد عن المؤامرة التى تحاك ضد المنطقة وخاصة مصر والأدوات التى تستخدم لتغييب الوعى وهدم القيم والتشكيك فى كل الثوابت وتقسيم المقسم..

مؤكدا ان المشاركة المجتمعية السياسية ضرورة فى بناء الوطن .. الذي يسمح لجميع أفراد المجتمع بدون تمييز حق المشاركة في عملية صنع القرارات ودعم دور المرأة والارتقاء بها وإدماجها في عملية التنمية، إلى جانب تحسين المستوى السياسي والاجتماعي لديها لتولي مهام الدفاع عن القضايا السياسية التي تواجه المجتمع كالفقر والبطالة.

شارك بالندوة مئات الطلاب من كلية الخدمة الاجتماعية.

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