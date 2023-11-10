عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. مؤتمر حاشد لـ «مستقبل وطن» لتأييد السيسي بالفشن

صدى البلد

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز ومدينة الفشن، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة لاستكمال الإنجازات وبناء مصر الحديثة، وذلك بمركز شباب الفشن.

وذلك بحضور النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأعضاء  وكوادر الحزب، وذلك داخل الساحة الشعبية بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وشهد المؤتمر حضور  حشد كبير من كوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن بكافة قرى ومدن المحافظة، بالإضافة إلى حضور العديد من المواطنين من أبناء  المحافظة ، الذين توافدوا على المؤتمر.

تفعيل برنامج نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني بجامعة بني سويف الأهلية

محافظ بني سويف يصدر قراراً بحركة تنقلات بين قيادات الإدارات التموينية


وأكد النائب حسام العمدة  "أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة ، أن الرئيس السيسي قاد البلاد فى ظروف صعبة ومر بها إلى بر الأمان ، مضيفا:" إذا كان الزعيم جمال عبدالناصر قد واجه ضغوطا خارجية والسادات أزمات داخلية في الرئيس السيسى قد واجه الاثنان معا وأعاد لمصر مكانتها دوليا وخلق حالة من التوازن وواجه الإرهاب الأسود دون تردد أو تراجع.

من جانبه، قال طه الناظر "أمين مركز الفشن"، إن مصر شهدت فى عهد السيسى شبكة طرق عملاقة، ودعا الجميع للوقوف صفا واحدا وتوحيد الكلمة والسير بنية صادقة وإرادة قوية لمواجهة التحديات الحقيقية التى تواجهها مصر، مجددا الثقة في السيسي للعبور بمصر إلى آفاق المستقبل.

مؤتمر مستقبل وطن ببني سويف
مؤتمر مستقبل وطن ببني سويف
مؤتمر مستقبل وطن ببني سويف
مؤتمر مستقبل وطن ببني سويف
بني سويف بمحافظة بني سويف حزب مستقبل وطن محافظة بني سويف مواجهة التحديات مدينة الفشن مدن المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

موضوعات متعلقة

بني سويف.. افتتاح مسجد النور في إهناسيا بتكلفة 2 مليون جنيه

ترشيحاتنا

طالبة طب.. استشهاد حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

بعد 10 مباريات .. مفاجأة في إقالة موسيماني من تدريب الوحدة الإماراتي

عبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بتقديم الدعم الصحي والنفسي للأشقاء في غزة

إصابة مسعف فلسطيني متطوع بالهلال الأحمر المصري خلال استهداف للاحتلال الإسرائيلي اليوم

مدافع الزمالك يغيب عن الفريق أسبوعين للإصابة

الأهلي يصل إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري غدا| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

للحفاظ على صحة الرئة .. عليك باتباع هذه النصائح

دموع الفرح.. ليلى علوي تبكي خلال التحضير لـ زفاف ابنة شقيقها

من حفل روائع بليغ حمدي.. سعر صادم لـ فستان أنغام | صور

فيديو

أتطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن .. الإعلامي اللبناني نيشان يحسم الجدل بشأن ديانته

انخفاض أسعار الذهب بسبب قرار حكومي مهم .. ومفاجأة بعيار 21

توطين الفلسطينيين في سيناء | مطمع إسرائيلي يعود تاريخه للخمسينيات

لدغة مميتة .. وفاة نجم عالمي بسبب عنكبوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ