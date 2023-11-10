بنى سويف .. مؤتمر حاشد لـ «مستقبل وطن» لتأييد السيسي بالفشن

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز ومدينة الفشن، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة لاستكمال الإنجازات وبناء مصر الحديثة، وذلك بمركز شباب الفشن.

وذلك بحضور النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأعضاء وكوادر الحزب، وذلك داخل الساحة الشعبية بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وشهد المؤتمر حضور حشد كبير من كوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن بكافة قرى ومدن المحافظة، بالإضافة إلى حضور العديد من المواطنين من أبناء المحافظة ، الذين توافدوا على المؤتمر.



وأكد النائب حسام العمدة "أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة ، أن الرئيس السيسي قاد البلاد فى ظروف صعبة ومر بها إلى بر الأمان ، مضيفا:" إذا كان الزعيم جمال عبدالناصر قد واجه ضغوطا خارجية والسادات أزمات داخلية في الرئيس السيسى قد واجه الاثنان معا وأعاد لمصر مكانتها دوليا وخلق حالة من التوازن وواجه الإرهاب الأسود دون تردد أو تراجع.

من جانبه، قال طه الناظر "أمين مركز الفشن"، إن مصر شهدت فى عهد السيسى شبكة طرق عملاقة، ودعا الجميع للوقوف صفا واحدا وتوحيد الكلمة والسير بنية صادقة وإرادة قوية لمواجهة التحديات الحقيقية التى تواجهها مصر، مجددا الثقة في السيسي للعبور بمصر إلى آفاق المستقبل.

مؤتمر مستقبل وطن ببني سويف