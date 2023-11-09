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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يصدر قراراً بحركة تنقلات بين قيادات الإدارات التموينية

صدى البلد

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القرار رقم 2537 لسنة 2023، تضمن إجراء حركة تنقلات لقيادات مديرية وإدارات التموين بمحافظة بني سويف ، وذلك بناءً على المذكرة التي تقدم بها المهندس وصفى عبد الله  مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن
وتضمن القرار  في مادته الأولى نقل : شريف إسماعيل حسن _مدير إدارة تموين مركز ناصر _ للعمل مديراً  لإدارة تموين مركز بني سويف ،أحمد عبد السلام سيد نصر _ مدير إدارة تموين مركز ببا_ للعمل مديراً لإدارة تموين مركز ناصر، وأحمد عبد السلام حسين خليل_مدير إدارة تموين شرق النيل _للعمل مديراً لإدارة تموين شمال، ومحمود أبو اليزيد محمود_مدير إدارة تموين شمال_للعمل مديراً لإدارة تموين شرق النيل ،وحسن حسين أحمد عرفات _مدير إدارة التجارة الداخلية_للعمل مديراً لإدارة  حماية المستهلك، وأحمد حسن شفيق _ مدير إدارة حماية المستهلك_ للعمل مديراً  لإدارة التجارة الداخلية.

 

 

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فيما تضمنت المادة الثانية من القرار: تكليف كل من : الحسيني أحمد الحسيني عثمان_مفتش تموين من المستوى الوظيفي الأول "أ" بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة_ للقيام بعمل مدير إدارة شؤون التموين ، وتكليف : أحمد سمير عباس مرسي _مفتش تموين من المستوى الوظيفي الثاني "أ" بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة_ للقيام بعمل مدير إدارة تموين مركز ببا.

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