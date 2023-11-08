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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام مساعد محافظة بني سويف يتفقد سير أعمال تطوير سوق الدهشوري

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف،تنفيذاً لتكليفات  الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف.

 وشارك في الزيارة أعضاء اللجنة التيسيرية التي شكلها المحافظ لتذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع الذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية ،في اطار  خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها

 

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وتفقد السكرتير العام المساعد" اليوم الأربعاء" مستجدات وسير الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع ،وتضمنت أعمال صب الخرسانات والأساسات ومتابعة الإجراءات المنفذة  للدفع بمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل من خلال التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية  لتسهيل الأعمال.

ورافق السكرتير العام المساعد خلال  الجولة، كلا من هاني الجويلي رئيس المدينة  ، المهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة ، المهندسة مي علي عضو المكتب الفني بالديوان العام  وفي حضور ممثل وحدة الاستشارات الهندسية التابعة لكلية الهندسة جامعة بني سويف المشرفة علي التنفيذ والشركة المنفذة للأعمال

تجدر الإشارة إلى أن أعمال مشروع  تطوير السوق  تتضمن إنشاء باكيات وفرش للخضار و باكيات للأسماك ،ودعمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية،والتي تشمل إنشاء غرف كهرباء، أمن وإدارة  ودورات مياه و كافتيريات،مع عمل مداخل"بوابات "للسوق موزعة على الجهات الأربع بجانب سور كبير بمحيط السوق.

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