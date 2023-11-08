عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد بني سويف يتفقد المحلات والسلاسل التجارية للاطمئنان على توافر السلع

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بجولة في مدينة بني سويف تفقد خلالها عدداً من المحال والسلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ"مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية "، التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل المتواصل لتخفيض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

واطمأن السكرتير العام المساعد، على انتظام توافر السلع وحركة البيع والشراء داخل تلك السلاسل والمحلات المشاركة في المبادرة لتوفير العديد من المواد الغذائية والسلع  التموينية من السكر والأرز والزيوت، بأسعار مُخفضة عن مثيلاتها في الأسواق؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية، وضمن خطة المحافظة في هذا الجانب

ولفت السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ بالمرور والمتابعة المستمرة لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، مع تكليف مسؤولي التموين بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته كل من هاني الجويلي رئيس المدينة ، وعزة بسيوني مدير إدارة تموين بني سويف، وأحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببنى سويف بني سويف ت بني سويف جهاز حماية المستهلك ببني سويف غنيم محافظ بنى سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مدينة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خبراء وضباط كبار بأمريكا يفضحون تورط بايدن في حرب إبادة غزة

زيادة أسعار السجائر والمعسل في مصر.. من وراء الأزمة؟

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

موضوعات متعلقة

للتوعية بآلياته والتوافق مع أحكام قانونه.. وفد جهاز حماية المنافسة يصل بني سويف

إزالة أكثر من 240 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

جامعة بني سويف تطلق مبادرتها التوعوية لتعليم الطلاب لغة الإشارة

إزالة 15 حالة ضمن حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركز سمسطا

قافلة علاجية جديدة لدعم 95 مريض من أبناء محافظة بني سويف

محافظ بني سويف يتابع موقف مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"

صوتك مستقبلك.. ندوة حول المشروعات القومية في الجمهورية الجديدة ببني سويف

محافظ بني سويف يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مرض السكر بصعيد مصر"

ترشيحاتنا

19 شهيدا حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزلين في قطاع غزة

ليست حماس فقط.. وزير خارجية الاحتلال يتهم جماعات إيرانية بشن هجوم ضد إسرائيل

مسؤول إسرائيلي: لا نية في احتلال قطاع غزة

جيش الاحتلال يدمر مسجدين في جنوب قطاع غزة

مش هيتباع.. سيف زاهر يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

"للمرة الثانية".. حملة السيسي الانتخابية تلتقي وفداً من المصريين في الخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ