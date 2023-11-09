تفعيل برنامج نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني بجامعة بني سويف الأهلية

أعلن الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، استقبال الجامعة الأهلية، اليوم، اللجنة المشكلة من قبل قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات للوقوف على الموارد المادية والبشرية لتفعيل برنامج نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني التابع لقطاع الفنون والعلوم الإنسانية بالجامعة الأهلية.



ضمت اللجنة، الدكتور شريف كامل شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة السابق ، والدكتور أمجد الجوهري الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس، بحضور الدكتورة سهير عبد الباسط عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية بالجامعة الأهلية والدكتور اشرف عبد المحسن الأستاذ بقسم علوم المعلومات بكلية الآداب ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة لا تألو جهدًا في إضافة البرامج الجديدة التي تواكب سوق العمل والمطابقة لمعايير الجودة المؤسسية والأكاديمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن البرنامج الجديد يستهدف إعداد متخصصين في مجال نظم المعلومات وتطبيقاتها في إدارة الوثائق الإلكترونية، وإدارة المحتوي الرقمي للمواقع الإلكترونية وذلك تماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن اللجنة خلال الزيارة تفقدت العديد من القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل الإلكترونية، فضلا ً عن تفقد المكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة.