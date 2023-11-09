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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن عدد من القرى في بني سويف.. اعرف المواعيد

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى “ننا، منشأة عبد الصمد ، وش الباب ،أبو شهبة” مركز إهناسيا، يوم السبت المقبل 11 نوفمبر الجاري ،اعتبارًا من الساعة ـ8 صباحاً حتى  10 مساءً ، وذلك للقيام بأعمال تطهير  بالخزان الأرضي لمحطة منشأة عبد الصمد.         

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وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة. 

وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة. 

ونوهت بقيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

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