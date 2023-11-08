نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعا بمدربي البرنامج التأهيلي 100 قائد سكاني

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عقد اليوم السيد بلال حبش نائب المحافظ، اجتماعًا بمدربي البرنامج التأهيلي الشامل "1000قائد سكاني" وذلك لمناقشة استراتيجية وخطة العمل بالدورات التدريبية، والتي سيتم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة لعدد ألف شاب وفتاة ممن تم ترشيحهم للعمل"كمتطوعين"ضمن المشاركة المجتمعية في جهود مواجهة الزيادة السكانية بنطاق المحافظة،وذلك بحضور : د.محمد جبر معاون المحافظ، والأستاذ محمد البحيري مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وأعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ التدريب، وعدد من مدربي المتطوعين.



استعرض نائب المحافظ خطة تدريب المتطوعين والجدول الزمني للتدريب والمحاور التدريبية والاختبارات الأولية والنهائية لهم، للبدء في تدريب نحو ألف متطوع بمراكز ومدن المحافظة السبع، بجانب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، (كل في مركز إقامته)، وذلك خلال جولتين في الفترة من 14 حتى 20 نوفمبر الجاري، لتأهيلهم في مختلف مناحي القضية السكانية والاستراتيجية الوطنية للسكان للمشاركة في رسم خارطة الطريق ورفع الوعي بالقضية السكانية والنمو الاقتصادي ، لتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.

حيث وجه نائب المحافظ المختصين بوحدة السكان بالديوان العام ، بتوفير كافة البيانات والمعلومات السكانية وأوجه الدعم اللازمة للمدربين، مؤكدًا على أهمية تضافر وتكامل كافة الجهود وتنوع الرسائل التوعوية سعيًا لتحقيق الغاية المنشودة من البرنامج التأهيل، علاوة على أهمية إيصال الرسائل التوعوية بالقضية السكانية وأبعادها للفئات المستهدفة بكافة نجوع وقرى المحافظة، من خلال المتطوعين ممن تم اختيارهم بواقع 25 قائد سكاني بكل وحدة قروية من المجالس القروية البالغ عددها 40 مجلس قروي ، وفي إطار دراسات وأبحاث تمت على أرض الواقع لدراسة أسباب ارتفاع عدد السكان بالمحافظة للوقوف على أسباب ذلك، وسبل مواجهتها.

يأتي ذلك في إطار رؤية محافظة بني سويف لدعم وتحفيز مشاركة الشباب والمرأه في كافة الأعمال المتعلقة بالتصدي للقضية السكانية وتنمية المجتمعات المحلية الأكثر احتياجا، والتي من خلالها أطلق الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف مبادرة 1000 قائد سكاني والتي تقوم علي دمج الجهود بقصد إعداد قائد سكاني يعي ويفهم القضية السكانية ومحاور تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان ويخطط ويشارك في دعم القضية السكانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة اتساقا ورؤية مصر 2030.