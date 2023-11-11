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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 35 زيارة للتفتيش المالي والإداري لمتابعة سير العمل

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، يعرقل جهود الدولة التنموية، مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمةللمواطنين،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، عرضه  أحمد محمد دسوقى مدير عام التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ، خلال الفترة من 16إلى 31 أكتوبر2023،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

وتبين من  التقرير أنه تم خلال الفترة المذكورة، توجيه 35 من الحملات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات  والمشروعات التابعة للمحافظة،بواقع 6 زيارات(لقرى:سدس،مازوة ،بلفيا، هلية، انفسط،بجانب المنطقة الأولى"ب"مشروع النظافة)، علاوة على 10حملات تفتيش علي قطاع الصحة، شملت :مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة وهي (سدس الأمراء ،هلية ، رعاية الطفل بناصر، مازورة، بلفيا ، الفقاعي ،هلية ،مستشفى الرمد، مكتب صحة رابع بني سويف ،إنفسط)، و14 زيارة في قطاعات التعليم والزراعة والتضامن شملت مدارس(الشهيد أحمد محمد عبده إسماعيل ،جمال عبد الناصر الإبتدائية،قاسم أمين الإبتدائية ، الأقباط الإعدادية بنين ،الشهيد صفوت عبد العظيم الإبتدائية،الإيمان للتعليم الأساسي ،هلية الإعدادي الثانوي، خالد بن الوليد، الشهيد أنور السادات الإعدادية بنين ،ونا القس الإبتدائية،الشهيد محمد مرزوق محمد، الشهيد عماد ممدوح محروس الإبتدائية ورياض أطفال للبنات، الشهيد عصام سرور ، بجانب المرور على إدارة  تعليم بــبــا و3 زيارات على الزراعة (إدارة اهناسيا ، جمعية أهناسيا ، جمعية الفقاعي ) و2 زيارة على قطاع التضامن شملت ( وحدة تضامن فابريقة وإدارة تضامن ببا).

ووجه المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في  :حالات غياب ،والعمل على تلافي بعضش أوجه التقصير في منظومة العمل مع  استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات في هذا الجانب

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