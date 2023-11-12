خبيرة تغذية علاجية: 80% من الأمراض المزمنة بسبب السمنة

أكدت دكتورة سارة المهدي، خبيرة التغذية العلاجية، أن 80% من الأمراض المزمنة من الضغط والسكر، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وإضطراب في الغدة الدرقية، تأتي نتيجة السمنة.

وقالت سارة المهدي، خلال لقاء لها لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز النجار”، أن كورس التخسيس “وان دايت”، أمن على الصحة خاصة أنه مكون من أعشاب طبيعية، وليس لها أي مخاطر.

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية، أن كورس "التخسيس" مناسب للصغار بعد وصولهم سن البلوغ، مضيفة أن هناك خصومات على كورس "التخسيس" تتراوح ما بين 40، و50 ، و70%.