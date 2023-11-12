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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إطلاق صاروخ من لبنان.. هبوط حاد لـ بورصة تل أبيب

صدى البلد

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، أن بورصة تل أبيب هبطت بشكل حاد عقب إطلاق حزب الله صاروخا من الأراضي اللبنانية تجاه المستوطنات القريبة من الحدود مما أوقع عدة إصابات خطيرة بين المستوطنيين.

ووفقا للصحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد انتقلت بورصة تل أبيب، التي افتتحت أسبوع التداول بمكاسب طفيفة للمؤشرات الرائدة، إلى التراجعات بعد أنباء عن سقوط صاروخ مضاد للدبابات في الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية.

وحسب الصحيفة فأن مؤشر تل أبيب 35 الذي ارتفع بنسبة 0.1% انخفض الآن بنحو 1.5%، على غرار مؤشر تل أبيب 125.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 5 مستوطنيين في هجوم شنه مسلحون بصوارخ مضادة للدبابات قرب الحدود اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات، اليوم، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وأصابوا عددا من المستوطنيين، مضيفا أنه يرد بنيران المدفعية.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن من بين ضحايا الصاروخ المضاد للدبابات عمال في شركة الكهرباء الإسرائيلية الذين كانوا يقومون بإصلاح البنية التحتية في المنطقة.

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