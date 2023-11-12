إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

أعلنت خدمة الإنقاذ والطوارئ الإسرائيلية "ماجن دافيد أدوم" والمعروفة باسم "نجمة داود الحمراء"، اليوم الأحد، أن أحد المدنيين المصابين في الهجوم الصاروخي المضاد للدبابات على شمال إسرائيل في حالة حرجة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم الخدمة للقناة 12 إن ثلاثة إلى خمسة أشخاص آخرين في حالة خطيرة جراء الهجوم القادم من لبنان.

من جانبها، أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن موظفيها أصيبوا في الهجوم الصاروخي الموجه المضاد للدبابات من لبنان.

كما تقول اللجنة الانتخابية المستقلة إن العمال كانوا قريبين من دوفيف، ويعملون على إصلاح خطوط الكهرباء التي تضررت بسبب حريق سابق من لبنان من أجل ضمان إمدادات الكهرباء إلى المنطقة.

وليس من الواضح ما إذا كان كل هؤلاء المتضررين من موظفي اللجنة الانتخابية المستقلة.

ويتم نقل الجرحى من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من مكان الهجوم إلى منطقة أكثر أمانا، حيث يمكن علاجهم من قبل المسعفين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، إصابة العديد من المدنيين في هجوم صاروخي موجه مضاد للدبابات من لبنان.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصاب الصاروخ عددا من السيارات بالقرب من مستوطنة دوفيف شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يرد بقصف مدفعي باتجاه مصدر إطلاق الصواريخ.

على الجانب الآخر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن الاحتلال ينفذ قصفا مدفعيا معاديا مباشرا على محيط بلدات مروحين والضهيرة والبستان.

بينما أشارت الوكالة اللبنانية إلى أن المقاومة اللبنانية استهدفت مستعمرة يفتاح قبالة بليدا وميس الجبل.