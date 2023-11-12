نجاح كبير.. هجوم صاروخي عنيف من لبنان باتجاه شمال إسرائيل | فيديو

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة العديد من المدنيين في هجوم صاروخي موجه مضاد للدبابات من لبنان.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصاب الصاروخ عددا من السيارات بالقرب من مستوطنة دوفيف شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يرد بقصف مدفعي باتجاه مصدر إطلاق الصواريخ.

وعلى الجانب الاخر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن الاحتلال ينفذ قصفا مدفعيا معاديا مباشرا على محيط بلدات مروحين والضهيرة والبستان.

بينما أشارت الوكالة اللبنانية، إلى أن المقاومة اللبنانية استهدفت مستعمرة يفتاح قبالة بليدا وميس الجبل.