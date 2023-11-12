غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية بقرية الإدارة ضمن «حياة كريمة»

تنظم مديرية الصحة بالمنيا غدا، الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية الإدارة بمركز ملوى، على مدار يومين متتاليين 13 و14 نوفمبر الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن" بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وقال إن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

