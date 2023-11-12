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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية لـ إسرائيل وأوكرانيا.. الكونجرس الأمريكي يضع خطة لمنع الإغلاق الحكومي

صدى البلد

قدم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد، مايك جونسون، قبل أقل من أسبوع من الإغلاق المحتمل، مشروع قانون بشأن تمويل البرامج الحكومية على مرحلتين، والذي لا يتضمن دعم إسرائيل أو أوكرانيا.

وبموجب مشروع القانون، فإنه سيتم تمويل جزء من البرامج الحكومية، المتعلقة أيضًا بالنقل والطاقة والبناء العسكري، حتى 19 يناير. 

وسيتم احتساب تخصيص الأموال للقطاعات الحكومية الأخرى بحلول 2 فبراير. 

ومع ذلك، لا يتضمن أي جزء من خطة جونسون المقترحة دعمًا لإسرائيل أو أوكرانيا.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون يوم الثلاثاء، بحسب  شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

ووصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، مبادرة جونسون بأنها "اقتراح تافه".

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كما دعت الجمهوريين إلى التوقف عن إضاعة الوقت على الخلافات السياسية والعمل على منع الإغلاق.

وفي أكتوبر، كاد طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونجرس الحصول على 24 مليار دولار من المساعدات لكييف أن يتسبب في إغلاق الحكومة.

وكان السبب في ذلك هو رفض أعضاء الكونجرس الجمهوريين الموافقة على ميزانية تتضمن أموالاً لأوكرانيا.

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